PvdA: Stoppen met ijsbaan in Hoogeveen

De PvdA wil dat het project voor de bouw van een kunstijsbaan met zwembad in Hoogeveen wordt stopgezet.

Volgens de oppositiepartij bevestigt het rapport van de Rekenkamercommissie het eerder ingenomen standpunt van de PvdA. "Het plan voor een gecombineerde bouw ijsbaan/zwembad heeft heel veel tekortkomingen en grote, onbeheersbare financiële risico’s. Dat maakt het zowel inhoudelijk als financieel geen voldragen plan. Deze dramatische feiten kunnen maar tot één conclusie leiden: het project moet worden stopgezet", zegt fractievoorzitter Inge Oosting.Volgens Oosting heeft het college de raad "op verschillende momenten onvoldoende en niet juist geïnformeerd. Ook was het voor de raad niet duidelijk of en wanneer nog kon worden bijgestuurd (...). De risico’s zijn onvoldoende inzichtelijk gemaakt, en daarmee ook de gevolgen ervan. Dat leidt ertoe dat er ook geen maatregelen zijn genomen om de risico’s te beperken. Deze risico’s kunnen oplopen tot meer dan 10 miljoen euro, bovenop de nu al bekende investering van ruim 30 miljoen euro. De inwoners van Hoogeveen betalen hier vroeg of laat de rekening voor."De PvdA wil in de raadsvergadering van 1 november het debat voeren over de politieke verantwoordelijkheid en de inhoud van het Rekenkamerrapport.