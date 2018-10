Terug van weggeweest in de Drentse natuur: de kraanvogel

In de natuur gebeurt van alles. Er komen nieuwe soorten bij en er sterven soorten uit. En er zijn soorten die na lange tijd weer terugkomen. In de serie terug van weggeweest lichten we één van deze soorten uit. Dit keer aandacht voor de kraanvogel.

Recordaantal kraanvogelpaartjes krijgt weinig jongen

Kraanvogels in het Fochteloërveen door: 'Tijd dat er een goede oplossing voor de weg komt.'

hier