Hogere straf voor dreigen met hakmes in daklozenopvang Celstraf voor bedreiging met hakmes in daklozenopvang (foto: Pixabay)

Een 46-jarige bewoner van daklozenopvang De Breehof in Nieuw-Amsterdam moet de cel in voor bedreiging, mishandeling en vernieling. De man ging in juli een medebewoner met een hakmes achterna. Ook mishandelde hij de man en richtte hij een ravage aan in het opvangcentrum.





Door het lint

De Nieuw-Amsterdammer ging begin juli dit jaar door het lint toen een medebewoner hem uitschold voor kinderverkrachter. Hij greep de man bij de keel, sloeg hem en gooide hem op een tafel. Daarna ging hij met het hakmes achter het slachtoffer aan. Die rende voor zijn leven.



Waarschuwingsschot

De 46-jarige man vernielde ook ruiten van de daklozenopvang en een caravan op het terrein. De politie moest een waarschuwingsschot lossen en een politiehond inzetten om de agressieve bewoner te stoppen. Hij zit sindsdien vast.



Vijf weken extra

Vijf weken extra

De man pleegde ook nog een winkeldiefstal in Nieuw-Amsterdam. Dat deed hij in mei dit jaar, toen hij nog in een proeftijd zat. Daarvoor legde de rechtbank de man nog vijf weken extra cel op. De rechtbank in Assen veroordeelde hem dinsdag tot acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, terwijl er justitie er zes (waarvan drie voorwaardelijk) had geëist.