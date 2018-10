Studenten en bedrijfsleven bedenken plannen om binnensteden te ontlasten van al die vrachtauto's

Hoe kan je op een zo efficiënt mogelijke manier goederen in de binnenstad krijgen zonder dat er allemaal busjes achter elkaar aan rijden? Bedrijfsleven, overheden en onderwijs gaan het uitzoeken.

De provincie Drenthe noemt het een 'Field Lab'. Een plek waar nieuwe ideeën het licht zien. In dit geval op het terrein van Flora Holland in Eelde. Gedeputeerde Henk Brink ziet het voordeel wel. "Het gaat om slimme oplossingen voor stadscentra. De laatste kilometers zijn vaak de moeilijkste en misschien wel de duurste. Daar zoeken we oplossingen voor." Daarmee voorkom je dat het centrum van steden vastlopen.Op het terrein van Flora Holland is inmiddels een initiatief om daar goederen te verzamelen en naar de binnenstad van Groningen en Assen te brengen. En ook daar wordt gekeken naar oplossingen. Drenthe zet allerlei technische hulpmiddelen in, zoals het LORA-netwerk. Dat is een netwerk van sensoren waarmee gegevens verzameld kunnen worden.Vooral binnensteden zoals die van Groningen en Assen kunnen van de plannen van de 'Field Lab' profiteren. En Groningen als grotere stad het meest. Toch is het alleen een project van de provincie Drenthe. De provincie Groningen en ook de stad Groningen doen niet mee. "Het is gewoon een Drents project", zo zegt Brink.De plannen komen straks van de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool en het bedrijfsleven. De start is begin 2019. Gedeputeerde Brink wil er 330.000 euro voor uittrekken. Provinciale Staten heeft het laatste woord.