Ruim vijf maanden cel voor diefstal slang Vijf maanden cel voor diefstal slang (foto: RTV Drenthe)

Een 48-jarige man uit Assen moet 159 dagen de cel in, omdat hij in mei dit jaar een levende slang heeft gestolen. De man, die een lang strafblad heeft, stal het dier bij een dierenzaak in zijn woonplaats.

Het Openbaar Ministerie heeft ISD geëist, dat is twee jaar cel met behandeling voor veelplegers. Dat vond de rechtbank een te hoge straf.



‘Noodkreet’

De man verklaarde tijdens de rechtszaak in juli dat de diefstal van de slang een noodkreet was, omdat hij geen hulp kreeg. Begin mei was hij net vrij gekomen na een eerdere veroordeling tot ISD (inrichting stelselmatige daders) en was er ‘buiten’ niks geregeld.



De slang overleefde het misdrijf trouwens niet. Na de arrestatie legde het dier het loodje, omdat de Assenaar erbovenop was gaan staan.



De rechtbank zou aanvankelijk in juli uitspraak doen, maar stelde dat uit om de man de kans te geven om alsnog woonruimte en een uitkering te regelen, zodat de kans dat hij weer een misdrijf gaat plegen kleiner wordt. Of dat gelukt is, werd bij het vonnis niet duidelijk.