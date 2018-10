'Provincie zet onverantwoorde tijdsdruk op ijsbaan Hoogeveen'

De provincie zet onverantwoorde tijdsdruk op het realiseren van een ijsbaan in Hoogeveen en vooral de besluitvorming daarover door de gemeente. Die conclusie trekt voorzitter Elias de Haan van de Rekenkamer in Hoogeveen.

De Rekenkamer onderzocht of de besluitvorming in de gemeente Hoogeveen over de ijsbaan met een zwembad wel zorgvuldig is verlopen. De conclusies zijn stevig : de raad is onvoldoende geïnformeerd om goede besluiten te nemen, er zitten hoge financiële risico's aan de bouw en exploitatie en de haast die Hoogeveen heeft vanwege de provinciale deadline voor het krijgen van 5 miljoen euro subsidie, zorgt voor een onzorgvuldig proces.De provincie krijgt ook een flinke veeg uit de pan van de Rekenkamer. "Door onverantwoorde tijdsdruk van de provincie en de onderlinge competitie tussen Assen en Hoogeveen is er een omgekeerde besluitvormingsprocedure ontstaan, waarbij door de latere combinatie met het zwembad, een onhaalbaar tijdpad ontstond", concludeert De Haan tijdens de presentatie van het rapport.Daardoor ontstond volgens De Haan de volgende werkwijze: "Eerst werd door de gemeenteraad op bepaalde momenten 'ja' gezegd en daarna werd pas onderzocht waartegen 'ja' werd gezegd."Gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie begrijpt niets van de kritiek in het Rekenkamerrapport. "Wij hebben niet om een zwembad bij de ijsbaan gevraagd. Hoogeveen heeft bovendien destijds zelf gezegd dat ze aan de voorwaarde konden voldoen dat er uiterlijk 31 december 2019 geschaatst kan worden."