Gedeputeerde Jumelet: Wij hebben niet gevraagd om een ijsbaan met een zwembad

Met verbazing heeft gedeputeerde Henk Jumelet het nieuws rondom het rapport van de Rekenkamer in Hoogeveen gevolgd. Jumelet snapt er niets van.

De Rekenkamer concludeerde dat de provincie Drenthe een onverantwoorde tijdsdruk op de gemeente Hoogeveen heeft gelegd om snel met de bouw van een ijsbaan te beginnen. Hoogeveen moet, om in aanmerking te komen voor een subsidie van 5 miljoen euro van de provincie, de ijsbaan bouwen voor 1 januari 2020.Lange tijd was Hoogeveen in een strijd gewikkeld met Assen. Beiden wilden de ijsbaan bouwen. Uiteindelijk koos de provincie voor Hoogeveen als plek voor een nieuwe ijsbaan. "Maar wij hebben er als provincie niet om gevraagd om naast de ijsbaan ook een zwembad te koppelen aan het plan", zo zegt Jumelet in een eerste reactie.Dat de datum van 1 januari 2020 is vastgesteld heeft volgens Jumelet te maken met de vraag van ijsverenigingen in Drenthe. Zij denken dat er veel leden verdwijnen als er niet snel een nieuwe ijsbaan komt. "De Staten hebben op 12 juli 2017 een besluit genomen dat Hoogeveen de subsidie krijgt. 2020 is een paar jaar later. Dat moet kunnen. Nogmaals, we hebben een besluit genomen over de bouw van een ijsbaan en niet over een complex met daarbij ook een zwembad. We hoorden steeds dat het allemaal goed liep."De gedeputeerde wil niet al te veel zeggen over het rapport van de Rekenkamer. "Dat is aan de Hoogeveense politiek zelf." Bovendien zijn de voorwaarden wat Jumelet betreft helder en blijven ze ook zo.Hoogeveen heeft bij Provinciale Staten om uitstel gevraagd. Dit om het plan voor de bouw van een ijsbaan en zwembad beter te onderbouwen en financieel rond te krijgen. De Drentse politiek zal daar een antwoord op moeten geven.