Studenten fietsen van Duitse concentratiekampen naar Westerbork Een nieuwe fietsroute naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork (foto: Kim Stellingwerf) De presentatie van de fietsroute tijdens de conferentie op het herinneringscentrum (foto: Josien FeitsmaRTV Drenthe)

2020 Duitse en Nederlandse studenten fietsen in 2020 van Bergen-Belsen en Auschwitz terug naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dat doen ze in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid.

Geschreven door Josien Feitsma

Het nieuwe project, Terug naar Westerbork genaamd, werd vanmiddag gepresenteerd tijdens een conferentie op het herinneringscentrum. Veel betrokken partijen uit Nederland én Duitsland toonden hun enthousiasme.



Betekenis

Het doel is dat de studenten door middel van deze fietstocht meer stil gaan staan bij de betekenis van vrede en vrijheid. "Ons idee is dat we de jeugd bij de toekomst willen betrekken. Vrede is niet vanzelfsprekend, daar moet je ook iets voor doen", legt bedenker Rudi Eding, bestuurslid van de Stichting Terug naar Westerbork uit.



"Dus de inspanning van de fietstocht samen met de educatie. Zeker op MBO-niveau is er behoefte om over de oorlog mee te denken en te praten", zegt Eding. Of zoals gastspreker Fred de Graaf van Samenwerkende Musea en Herinneringscentra hem aanvulde: "de zadelpijn zal ze nog lang helpen te herinneren aan de bijzondere fietstocht."



Gemixt gezelschap

75 studenten van verschillende HBO- en WO-opleidingen starten de tocht vanuit Auschwitz. Daar fietsen ze in ongeveer negen dagen naar Bergen-Belsen, waar de andere 1945 studenten van verschillende MBO-opleidingen ze staan op te wachten om samen de reis op de laatste drie dagen af te maken. De eerste studenten dragen hun belevenissen van de eerste dagen over op de andere studenten.



Voorzitter van Stichting Terug naar Westerbork Henk Emmens: "Het is niet alleen organisatorisch makkelijker om het eerste stuk met een kleinere groep te fietsen, wij kiezen ook juist de HBO- en WO-studenten uit die een studierichting in het onderwijs volgen en straks ook voor de klas gaan staan. Die kunnen al beginnen met het overdragen van het verhaal als ze met de MBO-studenten op pad gaan. Het herdenken en het meekrijgen en dat doorgeven aan de nieuwe generatie, ik denk dat ze daar echt enthousiast van gaan worden."



Onder de studenten zitten Nederlandse en Duitse studenten. Volgens de stichting is het namelijk belangrijk dat de studenten het verhaal van beide perspectieven kennen. Ook Duitse partijen zijn betrokken bij het project.



Kosten

Het project gaat ongeveer een miljoen euro kosten. De provincie maakte vanmiddag bekend daar ook een deel van te willen financieren. Gedeputeerde Henk Brink vindt het mooi dat met dit project verschillende belangrijke thema's van de provincie, fietsen en herdenken, zo gecombineerd kunnen worden. "Fietsen is helemaal 'hot'. Als buurjongen van het herinneringscentrum weet ik wat voor bijzondere plek het is en hoe belangrijk daarom ook het doorgeven van het verhaal is", legt hij uit. Hoeveel de subsidie van de provincie gaat zijn, is nog niet bekend. Verder wil de stichting ook op zoek naar andere partijen die in natura bijdrage willen leveren. Bijvoorbeeld door eten voor de fietsers te betalen.



Internationale fietsroute

De ambitie is de fietsroute na de tocht in 2020 bij andere lange internationale fietstochten in Europa aan te laten haken. "Het zou zonde zijn na al het werk van de verschillende partijen, de route daarna niet meer te gebruiken," licht Emmens toe. "We gaan kijken of we de weg als een soort familieroute in boekvorm kunnen laten publiceren. Net zoals bijvoorbeeld bij het Pieterpad is gedaan."



Selectie

Ook studenten die niet een onderwijsstudie volgen mogen zich aanmelden. De Stichting selecteert aan de hand van een motivatiebrief 75 deelnemers. Emmens: "Ook dat stimuleert en misschien is juist ook een vlogger erbij wel leuk."



Op 4 mei 2020 komen de eerste fietsers aan bij het herinneringscentrum.