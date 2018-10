Burgemeester Loohuis herkent zich niet in conclusies Rekenkamercommissie

Burgemeester Karel Loohuis begrijpt niet dat de Rekenkamercommissie van de gemeente Hoogeveen concludeert dat Hoogeveen een risico van vele miljoenen euro's loopt met de bouw van een kunstijsbaan met zwembad.

Gedeputeerde Jumelet: Wij hebben niet gevraagd om een ijsbaan met een zwembad

PvdA: Stoppen met ijsbaan in Hoogeveen

'Uiteindelijk bepaalt de raad welke risico's ze willen nemen'

Wethouder Slomp noemt Rekenkamerrapport 'onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd'

IJsbaanplan: miljoenenstrop dreigt voor Hoogeveen

Rekenkamer presenteert conclusies ijsbaan- en zwembadplan Hoogeveen