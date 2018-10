Werkstraffen voor belagen bewoner Ermerzand

De woning in het bungalowpark Ermerzand (foto: persbureau Meter)

Twee mannen van 51 en 36 jaar uit Schoonebeek zijn veroordeeld tot werkstraffen voor het mishandelen van een bewoner van bungalowpark Ermerzand in Erm.

Beiden moeten 200 uur onbetaald werken. De jongste kreeg daarnaast een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en de oudste drie maanden voorwaardelijk.Een 49-jarige vrouw uit Coevorden – de ex-vrouw van de oudste - is veroordeeld tot 180 uur werkstraf. De straffen zijn gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.De drie gingen op 16 mei vorig jaar samen naar het huisje van de 29-jarige bewoner van het park, omdat hij volgens hen het nichtje van de Coevordense lastig viel. De man uit Erm had een relatie met het nichtje gehad en dreigde daarna naaktfoto’s en -filmpjes van haar openbaar te maken.De man moest onder dwang foto’s van zijn telefoon wissen. Ook werd zijn toestel door de drie afgepakt. Ook werd de Ermer bij de keel gepakt en kreeg hij klappen. Dat laatste gebeurde in de slaapkamer, verklaarde de man uit Erm. Daar vond de politie ook bloedsporen. De man raakte gewond aan zijn gezicht.Zelf werd hij verdacht van het mishandelen van de vrouw uit Coevorden. Daarvan sprak de rechtbank hem vrij wegens gebrek aan bewijs.