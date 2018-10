Deel dit artikel:













Coevorden financieel weer gezond, college wil miljoenen investeren Coevorden wil miljoenen investeren (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

De gemeente Coevorden besturen is anno 2018 weer een stuk prettiger. Van armlastig naar financieel gezond, het is iets om trots op te zijn, zegt wethouder financiën Jan Zwiers. Het maakt ook dat er plotsklaps weer veel kan. In 2019 wil het college zelfs bijna zes miljoen investeren, terwijl er blijvend op de schulden wordt afgelost en het eigen vermogen stijgt.

Geschreven door Steven Stegen

Het college van BBC2014, CDA en PvdA presenteerde vanmiddag het bestuursprogramma voor de komende jaren en de begroting voor 2019. Met een kopje thee of koffie, maar gebak was misschien ook wel op z'n plaats geweest.



Want Coevorden is van ver gekomen. Ooit had de gemeente een schuld van 100 miljoen en dreigde zelfs financieel toezicht vanuit de provincie. Maar nu blaakt Coevorden van financiële gezondheid. "Er is weer ruimte om goede dingen te doen", aldus burgemeester Bert Bouwmeester.



Ambities

Het gemeentebestuur heeft 28 ambities geformuleerd, met een prijskaartje van 5,8 miljoen euro. De wensen zijn divers: van meer geld voor het onderhoud van groen en bomen tot het bouwen van zeker vijf nieuwe bruggen. Ook voor zaken als kunst en cultuur komt er extra geld. En last but not least: de historie van de vestingstad moet nog beter zichtbaar en beleefbaar worden.



Daar hoort natuurlijk de Bentheimer poort ook bij. Onlangs werden fundamenten van deze rond 1870 gesloopte toegangspoort gevonden, bij het bouwrijp maken van een stuk grond aan de zuidkant van de stad. "In onze investeringsplannen is dit nog niet meegenomen, maar natuurlijk zien wij de potentie", haastte wethouder Jeroen Huizing zich te zeggen. "We gaan snel met de projectontwikkelaar om tafel, gelukkig heeft die een positieve grondhouding en denkt hij mee."



Mobiliteit

Coevorden wil ook flink aan de slag op het gebied van mobiliteit. Personenvervoer over het spoor tussen Coevorden en Duitsland ligt in het verschiet. Maar het college wil ook een studie naar de mogelijkheden van een treinverbinding tussen Coevorden en Hoogeveen. Ook het uitbouwen van de rondweg staat op de agenda, al liggen vorm en tracé nog niet helemaal vast. De aanleg van glasvezel moet wat Zwiers betreft ook snel geregeld zijn.



Sportaccommodaties

Wethouder Joop Brink denkt behoorlijk wat budget nodig te hebben om de sportaccommodaties op te knappen. "Veel complexen zijn al tientallen jaren oud. Ik durf te stellen dat het nergens lekt, maar we moeten wel stappen maken, ook op het gebied van duurzaamheid. We willen zodanig investeren dat de sportaccommodaties weer 30 tot 40 jaar meekunnen. Ook willen we kijken of de voorzieningen nog intensiever kunnen worden benut."



Coevorden zet de begroting voor 2019 op een speciale manier online. "Als eerste in Drenthe", aldus Jan Zwiers. "Vroeg was dat een statisch PDF-bestand, nu kun je heel gemakkelijk zoeken en delen uitpluizen.