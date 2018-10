Deel dit artikel:













Rolderstraat in Assen gaat op de schop De Rolderstraat gaat op de schop (foto: RTV Drenthe)

De gemeente Assen gaat de Rolderstraat aanpakken. De Rolderstraat is al vele jaren een zorgenkindje voor de gemeente.

Buurtbewoners en ondernemers klagen al tijden over overlast. "De snelheid van auto's, er zijn veel groepen en mensen durven daarom niet in de straat te komen", zegt ondernemer Ali Alnajar. "Vroeger was het gezelliger, We proberen alles netjes te houden, maar dat lukt niet. En de gemeente werkt niet echt mee."



Maar dat ziet de gemeente anders. Wethouder Roald Leemrijse en zijn ambtenaren zijn in gesprek gegaan met alle bewoners van de straat en zijn nu met een concreet plan gekomen.



"Er komen drempels in de Rolderstraat, waardoor de verkeerssnelheid minder wordt", zegt Leemrijse. "Verder gaan we met laad- en losplekken aan de slag, zodat op de stoep geparkeerd kan worden voor laden en lossen. We gaan muurtjes weghalen en het parkeren met fietsen veranderen, zodat er een rustiger en eenduidiger straatbeeld ontstaat met hopelijk minder overlast."



De gemeente denkt er ook over na om de Rolderstraat autoluw te maken. "We willen dat met een aantal straten rondom de binnenstad doen. De Rolderstraat is daar een van, maar dat kost nog wat meer tijd", aldus Leemrijse.