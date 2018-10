Drenthe wil betrokken worden bij discussie over luchtruim

De provincie Drenthe wil meepraten over de herindeling van het luchtruim en de nieuwe luchtvaartnota. Samen met de provincies Gelderland, Overijssel, Friesland en Utrecht heeft de provincie een verzoek gestuurd aan de staatssecretaris.

Het Nederlandse luchtruim is vol. Zeker als Lelystad Airport in de toekomst open gaat. Dan is er ook nog de aanpassing van het luchtruim voor Defensie. Er moet een oefengebied komen voor vliegtuigen van de Luchtmacht.Om al het vliegverkeer in goede banen te leiden, is het nodig om de vliegroutes over Nederland opnieuw vast te stellen. Een deel van de aanvliegroute naar Lelystad vanuit het Noorden bijvoorbeeld loopt over Zuidwest Drenthe. In de brief aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en staatssecretaris Visser van Defensie vragen de provincies om de bevolking te betrekken in de discussie. Daarmee moeten heftige discussies als bij de uitbreiding van Lelystad Airport worden voorkomen.De provincies willen dat het ministerie vooraf met de regio overleg voert. Bovendien moet duidelijk zijn of ze invloed hebben op het uiteindelijke besluit.