Drenthe voert landelijke gft-lijst aan In Drenthe wordt relatief veel gft-afval ingezameld (foto: Pixabay)

De drie gemeenten waar in 2017 het meeste groente-, fruit- en tuinafval ingezameld werd, liggen alle drie in Drenthe. Westerveld, De Wolden en Aa en Hunze staan bovenaan in de landelijke lijst.





In de stedelijke gebieden wordt relatief weinig van groente-, fruit- en tuinafval verzameld. Dat komt onder meer omdat daar minder tuinen zijn, waardoor er minder afval in de container terechtkomt. Zo komt Den Haag uit op 10,6 kilo per inwoner, Rotterdam op 11,8 en Utrecht op 33,7 kilo.



https://localfocus2.appspot.com/5bc6ea195e38f:550px " style="width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen="true">