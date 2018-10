Stelling: Hoogeveen moet stoppen met het ijsbaanplan

Het is een soap die maar blijft voortduren: de mogelijke bouw van een nieuwe kunstijsbaan in Drenthe.

De Rekenkamer van Hoogeveen kwam gisteren met een keihard rapport waaruit blijkt dat de bouw van een ijsbaan met zwembad kan uitlopen op een miljoenenstrop voor de gemeente.Ook blijkt dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad deels verkeerd en onvolledig heeft geïnformeerd tijdens de besluitvorming vorig jaar. De raad heeft ingestemd met het plan om voor 32 miljoen een ijsbaan met zwembad te bouwen, zonder dat ze precies wist wat de gevolgen waren.Het college noemde het Rekenkamerrapport op zijn beurt 'onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd' , terwijl het zélf de informatie die de Rekenkamer in het rapport heeft gebruikt, heeft aangeleverd.Vorige week werd bovendien al bekend dat Hoogeveen de deadline voor de opening van de ijsbaan - 1 januari 2020 - niet gaat halen. Dat was een voorwaarde voor het ontvangen van de 5 miljoen euro subsidie die de provincie vorig jaar aan Hoogeveen toekende.De gemeenteraad in Hoogeveen is verdeeld over hoe nu verder . De collegepartijen zeggen: doorgaan, terwijl de oppositie twijfelt of keihard zegt: de stekker moet eruit.Wat vind jij?