Djammen: De prijswinnende country van Ramblin' Boots

Vijf nominaties kregen ze onlangs voor de Dutch Country Music Awards, en dat terwijl ze nog geen jaar bestaan. "Het gaat heel erg snel allemaal", lacht gitarist/zanger Robert Jan van Hoogdalem van de zeskoppige countryband Ramblin' Boots.

"In februari was ons eerste optreden. In Berlijn, op een countryfestival", vertelt Van Hoogdalem uit. "Daar moesten we een programma van drie kwartier voor maken en dat ging allemaal hartstikke goed. Eén minuut nadat we van het podium afkwamen werden we ineens geboekt in Denemarken en toen dachten we: is dit een geintje of zo? Maar het was wel echt."De bandleden hebben, voordat ze in Ramblin' Boots terechtkwamen, allerlei projecten gedaan. Van Papa di Grazzi tot de Asser band Asman, maar ook al wel een hoekje country. Toch is het nu anders."Ik heb al meerdere countrybands gehad, maar er miste altijd een pedal steel gitaar of een viool en dan is het net niet af", vertelt Julia Hulshof. "En nu met onze drie stemmen: alle ingrediënten zijn er. En als je dat dan hoort: ik word daar wel blij van. Ik heb gewoon echt gehuild op het podium toen we met elkaar aan het spelen waren. We zijn echt heel erg gegroeid naar elkaar."Nu speelt de band nog vooral covers van bekende countryartiesten, maar er komt eigen werk aan. Vanwege het succes van de boekingen hebben de leden nog geen tijd gehad om eigen werk te maken. Eerst moest er een repertoire te spelen zijn. Voordat er een eigen plaat is, wordt er ook nog druk gewerkt aan een EP met daarop een mix van covers en originals, geschreven door bevriende Amerikaanse artiesten.