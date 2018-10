Muzikaal talent laat zich horen op Popronde in Assen

In het centrum van Assen treden vanavond achttien bands en artiesten op. Helemaal gratis en voor niets. Ze spelen in kroegen, restaurants en een fitnesscentrum.

De Popronde is een reizend festival voor jonge muzikanten om ervaring op te doen. Sommige acts spelen jaren later op grote podia in Nederland en daarbuiten. Op eerdere edities speelden bijvoorbeeld Racoon, De Staat en Chef’s Special.De Popronde doet in totaal veertig steden aan. Volgende maand strijkt het festival nog neer in Emmen (1 november) en Meppel (18 november). Vijf bands die je niet wilt missen:De Popronde begint met de Utrechtse band I’m With Stupid. Deze partyband speelt een mix van reggae/rock/ska en dub en krijgt het publiek binnen de kortste keren aan het dansen. Een goed begin van het festival.Kita Menari betekent ‘Wij Dansen’, en dat kan ook prima op deze aanstekelijke popsongs met jaren ’80 randje. De band speelde bij De Wereld Draait Door en wordt ook veelvuldig gedraaid op verschillende landelijke radiozenders.Fokko maakt lekker dwarse Nederlandstalige rocksongs die af en toe denken aan het debuutalbum van Skik. En dat is ook niet zo gek want frontman Fokko Mellema werkte in het verleden al eens samen met Daniël Lohues.Deze energieke folkband met wortels in het Noorden maakt van elke concert een feestje. Zwaarmoedige Nederlandse teksten in combinatie met kleurrijke dansmuziek uitgevoerd door een zeer strakke band. Violist Laura Iwema speelt in Assen een thuiswedstrijd.Een absolute bezienswaardigheid is Karel uit Amsterdam. Karel maakt jaren tachtig synthesizer-pop met dito outfit. Live speelt hij de muziek af vanaf zijn iPhone en steekt vervolgens bovenmatig veel energie in zijn podiumpresentatie.Het officiële programma van de Popronde begint om acht uur. Muzikale fijnproevers kunnen eerder op de dag al terecht op de muziekafdeling van Warenhuis Vanderveen. Vanaf 16.00 spelen vier artiesten een korte set.