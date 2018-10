Max Jacobsen: Rekenkamer bevestigt dat ik misbruikt ben

"Op de dag dat de bulldozer door mijn gebouwen gaat, worden al mijn vermoedens bevestigd door de Rekenkamer." Dat zegt Max Jacobsen. Hij was eigenaar van Maxx Sports in Hoogeveen, totdat de gemeente het nodig had voor de ontwikkeling van de ijsbaan in combinatie met een zwembad. De sloop van de hal is vandaag begonnen.

Het gisteren gepresenteerde Rekenkamerrapport leest hij met een 'triest gemoed'. Het rapport waarschuwt voor voorziene en onvoorziene kosten en risico's van het project. Maar het bevat ook veel kritiek op de manier waarop het college van burgemeester en wethouders belangrijke informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad."Op het sleutelmoment dat het college dacht met bouwmaatschappij BAM een afspraak te kunnen maken om het bedrijf vier miljoen in het plan te laten investeren, hadden ze me nodig. En toen dat even later niet mogelijk bleek hebben ze me, zonder dat ik het wist, aan de kant gezet", reageert Jacobsen.De Rekenkamer schrijft dat het college de raad verkeerd informeerde over de BAM-miljoenen die nodig waren om het plan rond te krijgen. Het plan ging van tafel omdat het volgens Europese aanbestedingsregels voor bouwprojecten niet mag.Het Rekenkamerrapport geeft Max Jacobsen geen goed gevoel, daarvoor is hij nog altijd te boos. Hij leest dat Hoogeveen al snel na het BAM-plan besloot zijn grond te kopen. Want bij het ijsbaanplan kwam het plan voor een zwembad en dat moest op de grond van Maxx Sports worden gebouwd.Het rapport meldt dat Maxx Sports 'ver onder de taxatiewaarde' is aangekocht door de gemeente. Jacobsen: "De gemeente heeft me misbruikt. Voor een habbekrats heeft ze het in handen gekregen, doordat ze achter mijn rug om met mijn bank is gaan praten. Het aankoopbedrag van 725.000 euro moest zo laag, omdat het college van burgemeester en wethouders dan de raad niet hoefde te vertellen dat het van plan was het zwembad toe te voegen aan het plan. Pas in december kwam dat naar buiten."Jacobsen is benieuwd hoe de politiek om zal omgaan met de kennis uit het Rekenkamerrapport. Hij vindt het kwalijk dat met name wethouder Jan Steenbergen uit de wind blijft, omdat die de portefeuille heeft overgedragen aan zijn partijgenoot Erwin Slomp.