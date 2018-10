'Ook de gemeenteraad in Hoogeveen moet eens in de spiegel kijken'

"Een duidelijk en kritisch rapport." Dat zegt hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring uit Gieten over het rapport van de Rekenkamer in Hoogeveen over de mogelijke bouw van een ijsbaan in die stad.

Gisteren werd het rapport gepresenteerd. Belangrijkste conclusies: het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad niet volledig geïnformeerd voordat de raad een besluit moest nemen over het plan.De raad heeft vervolgens ingestemd met het plan om voor 32 miljoen euro een ijsbaan met zwembad te bouwen, zonder dat ze precies wist wat de gevolgen waren. En uiteindelijk dreigt volgens de Rekenkamer een financiële strop, omdat er geen rekening mee is gehouden met oplopende bouwkosten."De zorgvuldigheid heeft duidelijk geleden onder de snelheid", zegt Bröring. Dat heeft te maken met het uitgangspunt van 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' dat de provincie hanteerde, zei hij afgelopen zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata . Zowel Hoogeveen en Assen waren in de race en degene die het eerst zijn plan indiende, kreeg de 5 miljoen euro subsidie."Het is bijzonder dat de rol van burgemeester Karel Loohuis in het rapport zo wordt uitgelicht", zegt de hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen. "Natuurlijk heeft hij een bijzondere verantwoordelijkheid, ook in de informatievoorziening aan de raad, maar ik denk dat iedereen eens goed in de spiegel moet kijken; het hele college van B&W, maar ook de gemeenteraad.""Misschien is de raad wel te enthousiast geweest over de plannen en te goedgelovig. Ik denk dat ze kritischer had moeten zijn, met beide voeten op de grond."Morgenavond is de raad opnieuw aan zet. Dan bespreekt ze de conclusies van het Rekenkamerrapport. Oppositiepartij PvdA heeft al laten weten dat de stekker uit het plan moet . Ook zijn er partijen die twijfelen. Coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie willen ermee doorgaan. Over de uitkomsten van morgenavond, kan Bröring weinig zeggen. "Er is aantoonbaar verkeerde voorlichting gegeven door het college. Dat kan best consequenties hebben."