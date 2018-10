Tweede toegangsweg Asser woningbouwplan Hoekbree mag er komen

De Raad van State heeft het plan voor een tweede toegangsweg van en naar het woningbouwplan Hoekbree in de wijk Marsdijk in Assen goedgekeurd. Tegen het plan was bezwaar gemaakt door eigenaar Aprisco van het kantoor- en clubgebouw bij het stadion van Achilles en van een wokrestaurant daar.

Volgens de gemeente Assen is die tweede ontsluitingsweg nodig, om een nieuw wijkje van twintig woningen goed bereikbaar te maken. Een belangrijke reden is de aardgasleiding die in de buurt ligt. Mocht er een ongeluk gebeuren met die leiding, dan kunnen bewoners via twee wegen vluchten en kunnen de hulpdiensten het gebied van twee kanten benaderen.De Raad van State vindt dat de gemeente daarmee de noodzaak voor de tweede weg goed heeft onderbouwd. Vastgoedbedrijf Aprisco is fel tegen de aanleg van een extra weg, omdat die via het parkeerterrein bij Achilles is gepland en pal langs zijn kantoorgebouw loopt. Het bedrijf vreest gevaarlijke situaties, door snelverkeer en auto's die willen parkeren.Aprisco had een aantal alternatieven aangedragen. Het bedrijf stelde onder meer voor om een rechtstreekse aansluiting naar de Hoekbree te maken via de weg Peelo.De Raad van State vindt dat een minder goede oplossing. Het is onveiliger voor het verkeer, omdat dit een drukke verkeersweg is van en naar Assen-Noord. De hoogste bestuursrechter veegde de bezwaren van Aprisco, dat eigenaar is van het kantoor, restaurant- en clubgebouw bij het stadion van Achilles 1984, daarom van tafel.