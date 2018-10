Gestolen slang te koop voor kratje bier: 'Het is een triest verhaal'

De slang die dit jaar werd gestolen bij dierenwinkel Van Oosten aan de Groningerstraat in Assen werd in de Gouverneurstuin in de stad te koop aangeboden voor een kratje bier.

Dat vertelt Arnold van Oosten van de dierenwinkel nu een 48-jarige Assenaar hiervoor veroordeeld is tot 159 dagen celstraf. De 48-jarige dief had veel meer vergrijpen op zijn kerfstok, bleek gisteren tijdens de rechtszaak.De dief verklaarde tijdens de rechtszaak dat het stelen van de slang een noodkreet was, omdat hij geen hulp kreeg. Begin mei was hij net vrij gekomen na een eerdere veroordeling tot ISD (inrichting stelselmatige daders) en was er ‘buiten’ niks geregeld.Bij dierenwinkel Van Oosten hebben ze zoiets nog nooit meegemaakt. "Er wordt hier wel veel meer gestolen", zegt de eigenaar. "Vooral visspullen zijn populair roofgoed, maar een slang? Dat is toch wel al te gek."Klanten die op dat moment in de winkel waren wilden nog achter de dief aan, maar Van Oosten heeft dat kunnen voorkomen: "Dat kan best gevaarlijk zijn. De slang werd later in de Gouverneurstuin aangeboden voor een kratje bier en daar kon de politie de man oppakken."De gestolen slang was een thamnophis, ook wel kousenbandslang; een niet-giftige visetende slang. Het dier uit de winkel van Van Oosten overleefde het niet."We hebben de slang wel terug gekregen, maar de dief was er op gaan staan. Het beest kon niet meer eten en dat is wel een heel erg triest einde aan dit verhaal", aldus Van Oosten. Hij heeft inmiddels camera's opgehangen in zijn winkel en sterke sloten op zijn terrariums gezet.