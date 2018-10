Deel dit artikel:













Sander Kastelein benoemd tot gemeentesecretaris en algemeen directeur van gemeente Meppel De 54-jarige Sander Kastelein is vanaf 1 december gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Meppel (foto: gemeente Meppel)

Sander Kastelein is door burgemeester en wethouders benoemd tot gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Meppel. Kastelein volgt Anita Vergouwe op, die sinds maart 2018 in Meppel werkt als interim-gemeentesecretaris.

Momenteel is Kastelein nog gemeentesecretaris in de gemeente Oostellingwerf. Hij gaat vanaf 1 december aan de slag in Meppel.



Profiel

Burgemeester Richard Korteland zegt dat de 54-jarige Kastelein qua persoonlijkheid, werkervaring en opleiding uitstekend in het profiel past voor de functie. "Wij zijn er dan ook van overtuigd dat Sander prima in staat zal zijn de verbindende rol te spelen tussen bestuur en gemeentelijke organisatie en van daaruit de lijn van vernieuwing en ontwikkeling voort te zetten."



Verder is Korteland blij met Kasteleins ervaring met organisatieontwikkeling van gemeentelijke organisaties en met de samenwerking tussen gemeentebestuurders en de ambtelijke organisatie, dat hij onder mee opdeed in de gemeenten Oostellingwerf en Noordoostpolder.