Stel mag niet in vakantiehuisje Norg blijven wonen

De gemeente Noordenveld heeft gelijk dat ze van twee mensen in Norg eist dat ze niet permanent in hun huisje op bungalowpark Oosterduinen wonen. Dat vindt de Raad van State.

Noordenveld wil het stel een dwangsom van 15.000 euro opleggen als ze er blijven. Ook dat vindt de Raad van State terecht.De gemeente vindt dat de eigenaren niet hebben aangetoond dat ze al permanent op Oosterduinen woonden voor 23 november 1995. Alles van voor die datum wil de gemeente gedogen. Hatty Aardema en haar partner lieten zich pas in 2000 bij de gemeente inschrijven op Oosterduinen. Maar volgens Aardema woonden ze er al vanaf 1994.Op het bungalowpark staan 430 huisjes. Ongeveer de helft wordt permanent bewoond. Daar wil Noordenveld een eind aan maken.Bij de Raad van State liggen nog twee andere zaken over permanent wonen op Oosterduinen, waarin later uitspraak wordt gedaan. Dat gaat om eigenaren die hun huisjes verhuren als permanente huurwoning. Ook hen hangt een dwangsom van 15.000 euro boven het hoofd. De verhuurders vinden dat de gemeente hun huurders had moeten aanpakken in plaats van hen.