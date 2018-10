Weg afgesloten in Zuidwolde na mogelijke vondst dumping chemisch drugsafval

De Drogterweg in Zuidwolde is afgesloten na de mogelijke vondst van een dumping van materiaal dat afkomstig is uit een drugslab.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen, een speciale afdeling binnen de politie die getraind en uitgerust is om op het allerhoogste veiligheidsniveau onderzoek te verrichten, is opgeroepen om onderzoek naar het afval te doen.Politieagenten waren vandaag aanwezig bij een woningontruiming aan de Drogterweg, toen achter het huis vochtige grond werd ontdekt. Er hing een sterke zwavellucht. Daarop is in overleg met de brandweer het gebied afgezet. "We nemen geen enkel risico", zegt een woordvoerder van de politie. "Als mensen in het gebied in hun woning blijven, is er niets aan de hand."Volgens de woordvoerder blijft het gebied mogelijk nog enkele uren afgezet. Het onderzoek naar de stof die is gelekt zou nog weken tot maanden kunnen duren. In de woning was geen drugslab aanwezig.De dumping in Zuidwolde is de vierde dumping van drugsafval dit jaar. Eerder moest de politie al ingrijpen in Schoonloo, De Wijk en Zuidwolde. Vorig jaar was er een dumping in Norg.De dumpingen zijn gevaarlijk omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen wat leidt tot waterverontreiniging.