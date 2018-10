Deel dit artikel:













Emmenaar krijgt jeugddetentie voor bedreiging, vernieling en inbraak De rechtbank deed vandaag een uitspraak in de zaak tegen een 20-jarige Emmenaar (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Bedreiging van hulpverleners, het lek steken van een fietsband, vernielingen en een woninginbraak. Een 20-jarige Emmenaar maakte het afgelopen jaar bont in een jeugdinstelling waarin hij verbleef. Daarvoor kreeg hij vandaag 144 dagen jeugddetentie.

Honderd uur daarvan zijn voorwaardelijk. Vanwege het voorarrest hoeft hij niet meer terug naar de gevangenis. Wel moet de man een werkstraf van 120 uur uitvoeren.



Bedreigingen

In november vorig jaar stuurde de man naar een vriend dreigende berichten over een van zijn hulpverleners. "Als ik hem op straat tegenkom, maak ik hem af", stond er onder meer. Ook stak hij een fietsband van de hulpverlener lek.



Een maand later ging het in de instelling in Assen, waar de man woonde, mis. Nadat hij uit boosheid een bord, stoel en ruit vernielde, bedreigde hij twee medewerkers. "Als ik tegen je zeg dat ik je doodmaak, dan is dat een belofte, want dan doe ik het ook."



Inmiddels woont de man onder begeleiding in Emmen. Zijn begeleiders daar geven aan hem zo niet te kennen. Ook de reclassering is erg tevreden over de vorderingen. De Emmenaar zat na de eerste bedreiging 44 dagen in de gevangenis. "Ik heb toen het licht gezien", vertelde hij in de rechtbank. "Het was tijd om het roer om te gooien. Daar ben ik nu druk mee bezig."



Kassa

Vanwege het voorarrest hoeft hij niet meer terug naar de gevangenis. Wel moet hij zich houden aan een aantal voorwaarden, zoals een meld- en behandelplicht, middelencontrole en een contact- en locatieverbod van de instelling in Assen.



"U hebt gewinkeld in de winkel van strafbare feiten en bent nu bij de kassa uitgekomen", gaf de rechter hem mee. "Hier is het tijd om af te rekenen."