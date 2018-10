Deel dit artikel:













Fietsen op stand: Canadees doorkruist Drenthe op historische fiets De Canadees Phil Fertey doorkruist op een bijzondere fiets de provincie (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe) Phil Fertey fiets met zijn hoge bi onder meer door Drenthe (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe)

Een jaar geleden werd bij Phil Fertey uit Canada een vorm van bloedkanker geconstateerd. Deze dagen toert hij door Drenthe met zijn hoge bi, een fiets uit de negentiende eeuw.

Geschreven door Martijn Klungel

De 51-jarige Fertey valt op met zijn bijzondere fiets. Veel mensen spreken hem aan. Wat volgt zijn tal van vragen in het Nederlands. Vragen die de Canadees niet kan verstaan. "Gelukkig kunnen Nederlanders goed Engels praten", zegt Fertey.



"Ik heb een tijdje vrij genomen van mijn werk. Dat wilde ik al eerder doen, maar de diagnose heeft mij ervan overtuigd om nu een zogenaamde sabbatical te nemen", vertelt Fertey. "Vanwege de diagnose kreeg ik het gevoel dat ik het leven nu op zijn best moet beleven. Ik ben daarom op pad gegaan met deze fiets."



De avonturier toert in een aantal dagen door heel Drenthe. Het mooiste is volgens hem het Dwingelderveld. Zijn tour houdt hij bij op Instagram.



De Canadees is nog tot het einde van deze week in Drenthe. Daarna fietst hij door naar het noorden en doet hij de provincie Groningen aan.