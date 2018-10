Deel dit artikel:













Boze stalkster uit Assen krijgt jeugddetentie

“Je dacht van me af te zijn hè, nou mooi niet.” Een 19-jarige vrouw uit Assen is door de rechtbank veroordeeld tot 118 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 40 uur voor stalking, het vernielen van een auto en een ruit van een woning en huisvredebreuk. Een groot deel van de jeugddetentie is voorwaardelijk.

In februari vernielde de Assense een auto die geparkeerd stond aan Het Kanaal in haar woonplaats door met een sleutel een kras te maken over de gehele lengte. Twee weken later gooide ze met een steen een ruit in van een woning in dezelfde straat. Eerder die maand wilde ze het huis van een vriend niet verlaten, ondanks herhaaldelijke oproepen daartoe van zijn moeder en de politie.



Stalking

Daarnaast stond de vrouw terecht voor stalking van twee plaatsgenoten. Voor hetzelfde feit stond ze ruim drie jaar geleden ook voor de rechter. Toen kreeg ze een contactverbod opgelegd. Enkele maanden nadat dat contactverbod afliep, begon ze de moeder en dochter via sociale media vriendschaps- en volgverzoeken te sturen en diverse, bedreigende, berichten.



“Je dacht van me af te zijn hè, nou mooi niet. Je zult het nog wel zien”, las de dochter één van de berichten voor tijdens het lezen van haar slachtofferverklaring. Ze vroeg om wederom een contactverbod: “Van heel veel jaren. Ik wil geen contact met haar. Nu niet, nooit niet.”



De Assense vindt het moeilijk om aan te geven waarom ze de vrouwen lastigviel. “Dat zijn we nog aan het onderzoeken.” Ook de vernielingen en de huisvredebreuk kon ze niet goed verklaren. Ze was naar eigen zeggen boos. “Het was allemaal niet slim”, blikt ze terug. Inmiddels is er een traject met hulpverlening opgestart en wordt ze begeleid.



Week gevangenis per contact

Van de 118 dagen jeugddetentie, zijn 90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De andere 28 dagen heeft de Assense al in voorarrest uitgezeten. Daarnaast moet ze een werkstraf van 40 uur uitvoeren en moet ze de schade aan de ruit en de auto vergoeden. De rechter legde haar ook een contactverbod op met de moeder en dochter. Zoekt de vrouw wel contact, dan moet ze per contactmoment een week de gevangenis in.