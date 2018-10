Deel dit artikel:













Emmenaar krijgt gevangenisstraf voor drugsbezit Een Emmenaar kreeg een gevangenisstraf voor GHB-bezit (foto: Pixabay.com)

Een 34-jarige man uit Emmen is vandaag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 dagen. Hij was begin dit jaar gesnapt met de drug GHB in zijn bezit.

Op 16 februari kwam er bij de politie een melding binnen over overlast bij een voormalig bordeel in Emmen. Ter plekke troffen agenten een auto, de man en een vrouw aan. Ze gaven agenten toestemming om te kijken in de auto van de vrouw. Daar vonden ze verschillende soorten drugs, waaronder GHB, MDMA en amfetamine.



Tijdens het fouilleren van de man vonden de agenten ook een flesje GHB.



Voorarrest

De rechter sprak de man vrij van het dealen van drugs, omdat de verdovende middelen die werden aangetroffen in de auto, van de vrouw waren. Zij moet in december voor de rechter verschijnen.



De Emmenaar zit op dit moment in de gevangenis vanwege een veroordeling in een andere zaak. Omdat hij al 17 dagen in voorarrest heeft doorgebracht, moet hij van de 21 dagen nog vier uitzitten.