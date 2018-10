Beschuit met muisjes: eerste baby geboren in tijdelijke WZA-verloskamer

Heuglijk nieuws vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA): gisteravond is de eerste baby geboren in de nieuwe, mobiele verloskamer van het ziekenhuis. Het meisje, Elena, kwam even voor middernacht ter wereld.

Moeder Larissa geeft aan dat het eigenlijk de bedoeling was om thuis te bevallen. "Maar op het laatste moment moest ik toch naar het ziekenhuis. Ik had op Facebook gelezen dat het WZA een nieuwe verloskamer heeft, maar ik had niet gedacht dat ik er zelf zou komen te liggen!"Met de nieuwe tijdelijke verloskamer wil het ziekenhuis in Assen de verwachte extra toeloop van zwangere vrouwen uit de regio opvangen, nadat de afdeling verloskunde in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal sloten.Gynaecoloog Annemarieke Koops van het WZA is blij met deze tijdelijke oplossing. "De kamer is veel ruimer dan een normale verloskamer en van alle gemakken voorzien. Zo is er zelfs een reanimatietafel aanwezig, zodat we de baby als dat nodig is direct bij de moeder op de kamer kunnen nakijken."