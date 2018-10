Niet elke oranje lelie is een roggelelie

Ze lijken zo gewoon, en dat is misschien ook wel de reden dat mensen ze geregeld denken te zien. Na een eerder artikel op Roeg! over de roggelelie werden er verschillende waarnemingen doorgegeven, maar je komt ‘m echt zelden tegen. Wat onderscheidt de roggelelie van de oranje lelie die je bij bloemist of tuincentrum koopt? Een kleine cursus in determineren.

Hulp voor kwetsbare roggelelie

Niemand is daar meer geschikt voor dan Fred Bos, die van de roggelelie zo ongeveer zijn levenswerk heeft gemaakt. Deze week zat hij alweer in Duitsland, waar de roggelelie meer in het wild voorkomt dan in Nederland.“De bloembladeren staan recht overeind. ‘As ’n jeneverglassie’ zeiden we vroeger. Ze zijn eivormig, terwijl de moderne, gekweekte variant rechtere bloembladen heeft. En ze zijn echt knaloranje. Als er rood of bruin aan zit, dan is het geen roggelelie.”De lelies die in de handel worden aangeboden voor op de vaas of in de tuin, zijn hybride ofwel mengvormen. Een herkenbaar verschil is ook de lengte van het blad aan de steel. Dat is bij de roggelelie meer dan tien keer zo lang als breed. De hybride lelie heeft kortere bladeren.Roggelelies groeiden vroeger op kalkarme akkers waar winterrogge stond. De plant voelde zich zo thuis op de essen van de Hondsrug dat het daar zelfs werd gezien als onkruid. Maar inmiddels is de plant in zijn voortbestaan bedreigd. Winterrogge wordt weinig meer verbouwd. Daarnaast is de grond rijker geworden door bemesting, er zijn meer chemische bestrijdingsmiddelen en er wordt dieper geploegd dan vroeger. De knolletjes komen daardoor te diep te liggen.Staatsbosbeheer heeft geprobeerd om de roggelelie in Drenthe te herintroduceren. Het resultaat laat nog te wensen over. Van de driehonderd bollen die zijn aangeplant in het Drentse Aa-gebied, bleken dit jaar maar zeven planten te bloeien.De voortdurende droogte heeft dit seizoen ook geen goed gedaan, maar Fred Bos vindt dat nog niet zo’n probleem. “De roggelelies zijn half zo groot als anders. Ze hebben wel onder de droogte geleden. Maar of ze daardoor minder voedsel in de bol kunnen opslaan voor volgend jaar… ach, dat zien we tegen die tijd wel weer.”