Oud-kamerlid: 'CDA-fractie moet op rem trappen bij ijsbaanplan'

Prominent oud-Kamerlid Jan Mastwijk uit Hoogeveen denkt dat het ijsbaan- en zwembadplan 'op een zeperd uitdraait.' Daarom roept hij de gemeenteraadsfractie van het CDA op het project stop te zetten, want: "Dit kon wel eens heel fout aflopen."

Jan Mastwijk: "Twee van de zes CDA-raadsleden hebben in juli nog tegen de plannen gestemd. De fractie heeft toen een voorbehoud gemaakt. En elk raadslid weet dat als een plan heel anders wordt uitgevoerd dan de bedoeling was, dat je dan kan en moet ingrijpen."De rekenkamercommissie presenteerde dinsdag het rapport 'IJs en weder dienende'. Voorzitter Elias de Haan vertelde de raad daarbij dat het besluit van juli ook instemming met de plannen betekent zolang het binnen de 32 miljoen euro blijft.Maar Mastwijk ziet dat anders: "De CDA-fractie doet er verstandig aan op de rem te trappen. Ik vind het buitengewoon riskant allemaal. Neem alleen maar de onduidelijkheid hoeveel obligaties er aan de man gebracht worden. En dan de stijging van de bouwkosten. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te begrijpen wat dat betekent."Het CDA is één van de drie collegepartijen in Hoogeveen. Mastwijk vindt dat het CDA zich in dit geval niet aan een coalitieakkoord moet houden. "Het zal allemaal wel, maar je moet dit stoppen. Het college kan zeggen 'we gaan door', maar de raad is de baas."CDA-raadslid Hetty Bouius die tegen het ijsbaanplan was, is dat nog altijd. "Ik denk dat het niet rendabel wordt en vindt dat het stopgezet moet worden. Begin met een zwembad, want dat is in Hoogeveen meer gevraagd."Toch gaat Bouius nog niet op de rem trappen, zoals Mastwijk wil. "Ik zal mijn standpunt verkondigen samen met mijn CDA-collega Aaf-Tineke Bisschop. Maar wij hebben nu geen stem. We moeten afwachten wat de provincie doet. Geeft die uitstel en blijft de vijf miljoen euro subsidie beschikbaar, daar hangt het vanaf."Het college van B en W reageerde dinsdag uiterst negatief op het rapport van de rekenkamercommissie. Zowel burgemeester Karel Loohuis als Gemeentebelangen-wethouder Erwin Slomp noemden het werk van de rekenkamercommissie 'onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd'. Die reactie vindt Mastwijk beneden peil. "Ik ben er niet van onder de indruk. Er is sprake van een gering vermogen tot zelfreflectie."Donderdagavond heeft de gemeenteraad het rekenkamerrapport op de agenda staan. Dan zullen de raadsleden meer duidelijkheid willen krijgen over de verschillen tussen de bevindingen van de rekenkamer en de weerlegging daarvan door het college.