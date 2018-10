Deel dit artikel:













Werkstraf van 240 uur voor mishandeling tijdens C’est la Vie De officier van justitie eiste tegen een 42-jarige man uit Klazienaveen een werkstraf van 240 uur en een gevangenisstraf van 33 dagen (foto: Pixabay.com)

De officier van justitie eiste vandaag tegen een 42-jarige man uit Klazienaveen een werkstraf van 240 uur en een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. De officier verdenkt hem van mishandeling van een man tijdens festival C'est la Vie in Emmen. De officier vroeg om vrijspraak voor twee broers uit Assen en Schoonoord.

Op 23 juli vorig jaar kwam het tot een confrontatie tussen de 42-jarige man uit Klazienaveen en het slachtoffer.



'Toen werd ik boos'

Het slachtoffer was bevriend met de zus van de man. De Klazienavener had vernomen dat de man niet meer welkom was op een verjaardag, omdat er 'iets' gebeurd zou zijn tussen de man en de dochter van zijn zus. "Ik had alleen maar vermoedens, maar werd boos door zijn verklaring. Ik vroeg wat er was gebeurd. Hij zei dat hij zich schuldig voelde, dat hij haar had proberen te misbruiken en dat dat hem speet. Toen werd ik boos", legde hij uit in de rechtbank.



Getuigen

De man heeft toegegeven meerdere keren te hebben geslagen en geschopt, ook toen het slachtoffer op de grond lag. De twee broers - een 34-jarige man uit Assen en een 36-jarige man uit Schoonoord - zeggen beiden er alleen bij te zijn geweest, maar de man niet te hebben mishandeld. "We kennen het slachtoffer niet eens." Het slachtoffer zegt echter door meerdere mensen te zijn mishandeld. Hij liep onder meer een gebroken neus, gekneusde ribben en een gebroken oogkas op.



Ook diverse getuigen verklaren meerdere mannen te hebben gezien. Ook nadat de rechter de broers confronteerde met de getuigenissen bleven zij ontkennen. "Een verklaring die er niet om liegt", concludeerde de rechter. "Nou, die is wel gelogen", reageerde een van de broers. "Waarom? Dat weet ik niet. Maar ik heb het slachtoffer met geen vinger aangeraakt."



Tegenstrijdig

De officier van justitie vroeg om vrijspraak voor de twee broers. "Er zijn misschien wel bewijzen voor medeplegen, maar ik heb de overtuiging niet. De bewijsmiddelen zijn tegenstrijdig. Maar ze hadden de twee op zijn minst uit elkaar moeten halen." De man uit Klazienaveen hoeft, als het aan de officier ligt, de gevangenis niet in, omdat hij de drie dagen al in voorarrest heeft doorgebracht. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf is een proeftijd van een jaar gekoppeld.



De rechtbank doet over twee weken, op 31 oktober, uitspraak