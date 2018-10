Europese onderscheiding voor bijzondere tentoonstelling Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Herinneringscentrum Kamp Westerbork is onderscheiden met de European Heritage Stories Grant. Dit is een stimuleringsprijs van de Raad van Europa.

De Europese stimuleringsprijs bestaat uit een donatie en een oorkonde. In totaal zijn tien Europese initiatieven uitgekozen. Zij namen tijdens de European Heritage Days-conferentie in het Palais de l'Europe in Straatsburg het certificaat in ontvangst en lichtten hun verhaal toe.De bekroonde inzending van het Herinneringscentrum gaat over het verhaal van Sinti en Roma in Kamp Westerbork en de activiteiten die in de herdenkingsjaren 2019-2020 georganiseerd worden. "Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil hiermee deze geschiedenis bij een breed publiek, en met name jongeren, onder de aandacht brengen", laat het Herinneringscentrum weten.Op 19 mei 1944 vertrok een transport met 245 Sinti en Roma uit Westerbork naar het vernietigingskamp Auschwitz. Op het terrein van Kamp Westerbork worden de slachtoffers herdacht in het monument De 102.000 stenen, waarin de stenen die herinneren aan de Sinti en Roma met een vlam gemarkeerd worden.De jury erkende de waardevolle verbinding die het museum in Hooghalen aanbrengt tussen de eigen historische plek en de Europese geschiedenis en Europese waarden. Maar ook tussen herdenken en bewust worden van de nog steeds bestaande vooroordelen en discriminatie van Sinti en Roma.