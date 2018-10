Deel dit artikel:













Tynaarlo wil komend jaar extra geld investeren in plannen inwoners De gemeente Tynaarlo maakt komend jaar onder meer extra geld vrij voor plannen van inwoners (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

Tynaarlo gaat komend jaar investeren in een open, leefbare en duurzame gemeente. De gemeente is financieel gezond en dat geeft de ruimte om extra geld te stoppen in de uitbreiding van het cultuuraanbod, het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en burgerinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen.





Het college wil de komende jaren de inwoners beter betrekken bij de plannen die worden gemaakt. Zo komt er volgend jaar een jongerenraad, om de jeugd kennis te laten maken met de politiek. Daarnaast wil het college dat inwoners meer te zeggen krijgen over hun leefomgeving. Daarom komt er geld voor wijken en dorpen beschikbaar. Inwoners kunnen zelf bepalen waar het aan wordt uitgegeven.



Tekorten

Net als andere Drentse gemeenten kent Tynaarlo ook forse tekorten op sociaal gebied. Dat tekort, tussen de 1,5 en 2 miljoen euro, mag volgens wethouder Hans de Graaf niet ten koste gaan van de ondersteuning aan inwoners. "Iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft en waar hij recht op heeft. In de begroting reserveren we middelen om de tekorten op te vangen." Volgend jaar worden plannen gemaakt om de tekorten terug te dringen. In totaal wil Tynaarlo hiervoor anderhalf miljoen extra uittrekken.Het college wil de komende jaren de inwoners beter betrekken bij de plannen die worden gemaakt. Zo komt er volgend jaar een jongerenraad, om de jeugd kennis te laten maken met de politiek. Daarnaast wil het college dat inwoners meer te zeggen krijgen over hun leefomgeving. Daarom komt er geld voor wijken en dorpen beschikbaar. Inwoners kunnen zelf bepalen waar het aan wordt uitgegeven.Net als andere Drentse gemeenten kent Tynaarlo ook forse tekorten op sociaal gebied. Dat tekort, tussen de 1,5 en 2 miljoen euro, mag volgens wethouder Hans de Graaf niet ten koste gaan van de ondersteuning aan inwoners. "Iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft en waar hij recht op heeft. In de begroting reserveren we middelen om de tekorten op te vangen." Volgend jaar worden plannen gemaakt om de tekorten terug te dringen.