Drentse scheurkalender is klaar

Ze hebben allemaal een foto ingestuurd in de hoop dat ze de eerste Drentse scheurkalender zouden halen. En vandaag zaten ze bij elkaar om te kijken of het ook gelukt is.

De presentatie van de eerste Drentse scheurkalender was vanmiddag in het gemeentehuis van Westerveld in Diever. Ruim 800 inzendingen waren er; 365 hebben de kalender dus gehaald.De foto's die er in staan gaan vooral over de natuur, soms een tekening en af en toe een gedicht. Maar de natuur is wel de hoofdmoot. Volgens uitgever Hent Hamming moet de foto wel sprekend zijn. "Er moet een verhaal in de foto zitten. We hebben geen A4 om uit te leggen waar de foto over gaat."Hamming heeft dit vaker gedaan. Ook in Groningen en Overijssel verschijnt een scheurkalender. "Het mooiste moment is het moment dat iedereen gaat kijken of zijn foto er ook in staat."Van de scheurkalender zijn er 5000 gedrukt. Hamming hoopt ze allemaal te kunnen verkopen.