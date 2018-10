Deel dit artikel:













Schaatsteam Gerben Jorritsma vindt hoofdsponsor Schaatser Gerben Jorritsma heeft met zijn team een hoofdsponsor voor de komende jaren gevonden (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

Schaatser Gerben Jorritsma uit Diever rijdt komend seizoen met Reggeborgh op zijn been. De Twentse investeringsmaatschappij heeft zich tot en met de Winterspelen van Peking in 2022 als exclusieve hoofdsponsor en naamgever verbonden aan het sprintteam van coach Gerard van Velde.

Niet alleen Jorritsma, maar ook de schaatsers Ronald en Michel Mulder, Dai Dai Ntab, Kai Verbij, Pim Schipper en Wesly Dijs zijn hierdoor verzekerd van een sportief en financieel gezonde toekomst.



Van Velde is dolgelukkig met de komst van de nieuwe teamsponsor. "Na een lange onzekere zomer, waarbij we gelukkig de steun kregen van de KNSB en NOC*NSF, komt er nu vlak voor de start van het nieuwe seizoen rust in de ploeg."