Emmen krijgt deel Nationaal Archief: drie miljoen kilo papier

Op dit moment wordt het voormalige pand van de Topografische Dienst in Emmen aan het Bendienplein geschikt gemaakt. Drie miljoen kilo aan papier van het Nationaal Archief komt naar Emmen toe.



Er komt negentig kilometer aan stellingen in het pand, waar de helft van het Nationaal Archief in komt te staan. Mocht die negentig kilometer niet genoeg zijn, dan is er nog een uitbreidingsmogelijkheid tot vijftig kilometer extra.



'Bewaren voor de eeuwigheid'

"Wij bewaren voor de eeuwigheid", zegt Ted Steemers, die straks de locatie in Emmen runt. "Een rekensom leerde dat een nieuw archief bijbouwen goedkoper is dan alles digitaliseren."



Het archief in Den Haag, waar momenteel voor bijna duizend jaar aan papier is opgeslagen over 176 kilometer, loopt vol. En dus was uitbreiding gewenst. Maar een geschikt pand voor tonnen archief, is niet zomaar gevonden.



'Heel interessant'

"Het Rijksvastgoedbedrijf had dit gebouw nog in haar portefeuille, dat geschikt was. De belastbaarheid moet 1.000 kilo per vierkante meter zijn. En een gemiddeld kantoorpand heeft vier- tot vijfhonderd kilo", legt Steemers uit.



Tot december zijn medewerkers non-stop bezig met het plaatsen van de archiefkasten. Vanaf april wordt het archief ingericht en in juni officieel geopend. Er gaan zeven mensen bij het archief in Emmen aan de slag.



"Ik heb er heel erg veel zin in", lacht Steemers. "Ook gaan wij oorlogsarchieven hier ontzuren, om deze van de ondergang te redden. Dat is heel interessant."



Belastingdienst

In het andere gedeelte van het pand, komen de medewerkers van de Belastingdienst. Zij werken nu nog in het pand aan het Raadhuisplein. Wat er met dat pand gaat gebeuren als de Belastingdienst daar weg is, is nog niet bekend.