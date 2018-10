Deel dit artikel:













Vacature: RTV Drenthe zoekt een medewerker traffic & planning Versterk jij onze afdeling Sales en Marketing?

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van nieuws, sport en evenementen. Dat doen we in de eerste plaats online via onze site, de app, Twitter en Facebook, maar natuurlijk ook op radio en tv.





Medewerker Traffic & Planning m/v

(20 uur: over 4/5 dagen per week)



Je gaat werken in een klein en enthousiast team en vervaardigt aan de hand van het orderverwerkingssysteem dagelijks de productielijsten voor alle media-typen. Je verwerkt de offertes in een uitzendschema. Daarnaast maak je nieuwsbrieven en offertes, bel je bij commerciële acties en vervaardig je managementrapportages.



Om voor deze functie in aanmerking te komen beschik je over een afgeronde MBO4-opleiding en ervaring in een administratieve functie. Ben je accuraat, kun je zelfstandig werken en beschik je over goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling. Tevens ben je proactief en heb je een klantgerichte houding. Je bent flexibel inzetbaar en stressbestendig.

Bovengemiddelde ervaring met Word & Excel is een eis. Je kan werken met Adobe Illustrator in verband met het maken van banners en stills.



Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de omroep CAO.



Meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met George Wesseling, Sales & Marketing Manager, telefoonnummer 0592-338080.



Heb je interesse in deze functie



