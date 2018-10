250 metaalmedewerkers leggen 48 uur het werk neer

Voor 48 uur leggen 250 medewerkers van metaalbedrijven vandaag het werk neer. Ze willen een beter cao. Voor de poort van Fokker in Hoogeveen komen de medewerkers van Fokker zelf, Burgerhout in Assen en Muelink & Grol in Groningen samen.

Marijke Eggengoor van FNV​ legt uit wat de eisen zijn: "’We willen een eerlijk cao met een loonsverhoging van 3,5 procent. Ook moeten uitzendkrachten gelijk worden beloond. De ploegen die overwerken en de nachtdiensten moeten worden verminderd, want de werkdruk is enorm.''De staking van vandaag hoort bij een reeks stakingen in de metaalsector. Afgelopen maandag staakten medewerkers van Prysmian Draka, VDL Wientjes Emmen, Resideo (voorheen Honeywell) in Emmen en Rademakers Gieterij in Klazienaveen.Volgens Eggengoor zit er niets anders op dan staken. ‘’Het is jammer dat wij met de werkgevers niet tot een cao kunnen komen door te praten. Dan zit er niets anders op dan te staken. We hebben in 2015-2016 maar liefst negen maanden maar liefst gestaakt, en daar steven we nu ook op af.’’De stakingen gaan door tot er een nieuwe cao is en de medewerkers mee willen werken. Zo staat er al een ander regio op het programma, ‘’maar waar dat houden we nog geheim’’, aldus Eggengoor.