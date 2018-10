Gewonden bij botsing op N34; weg is afgesloten

Op de N34 bij Gasselte zijn vanochtend meerdere gewonden gevallen bij een ongeval met meerdere auto's. De politie meldt dat het zou gaan om vier voertuigen. Twee daarvan zijn gekanteld.

Twee van de gewonden worden overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen moest door de brandweer bevrijd worden uit de auto.Door het ongeluk staat er een file. Hier is een kop-staart botsing ontstaan. De weg tussen Exloo en Gasselte is afgesloten en meerdere hulpdiensten zijn aanwezig.De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.