Op pad in de Drentse natuur: Gasteren en Eext

Gasteren en Eext zijn twee esdorpen midden in het Nationaal Park Drentsche Aa. Esdorpen ontstonden in de middeleeuwen op de Drentse zandgronden.

Een esdorp heeft een aantal kenmerken. Zo is er meestal een brink. Vroeger was dit een open ruimte aan de rand van het dorp waar het vee verzameld werd om naar de gemeenschappelijke weide te gaan.Tegenwoordig is de brink vaak veranderd in een plein midden in het dorp. Buiten het dorp ligt de es. Dit hoger gelegen gebied was vroeger de gemeenschappelijke akker. Een dorp kon meerdere essen hebben. De dorpelingen maakten gebruik van heidevelden voor de schapen en van weilanden voor de koeien.In Gasteren staan veel Saksische boerderijen. Rondom het dorp liggen de essen maar ook de heidevelden de Gasterse Duinen en het Balloërveld. Ook ligt hier het Gastersche Holt, een oud bosgebied op de overgang van de es naar een zijdal van de Drentsche Aa.Het dorp Eext ligt op de Hondsrug. Het omvat meerdere brinken en verschillende boerderijen. In de buurt van het dorp liggen drie hunebedden.Heb je zin gekregen om zelf een kijkje te nemen in dit gebied? Trek dan je wandelschoenen aan en volg deze route van Staatsbosbeheer. Je komt langs het Gastersche Holt en het Gastersche Diep.Of loop de favoriete route van boswachter Lizette van Buren-Wolf over het Eexterveld. Op de fiets kan natuurlijk ook. Deze fietsroute gaat langs het Balloërveld, de Gasterse Duinen en Kampsheide.