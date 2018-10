Deel dit artikel:













Soort van de maand: De voortplanting van de regenworm De paring van een regenworm duurt een paar uur (foto: Wikipedia / Beentree)

In de maand oktober zetten we de regenworm in het zonnetje. Dat doen we samen met Heel Drenthe Zoemt, IVN Regio Noord en Natuur en Milieufederatie Drenthe.





Elke regenworm heeft zowel een mannelijk als een vrouwelijk geslachtsorgaan. De zaadballen en een opening vormen het mannelijk orgaan. Eierstokken, eileiders en een opening vormen het vrouwelijke orgaan. Daarnaast hebben regenwormen spermazakjes, waarin het sperma van de partner wordt opgevangen.



Het hele jaar door

De meest voorkomende regenworm, de dauwpier, paart boven de grond, andere soorten in de grond. De wormen liggen tegen elkaar aan en wisselen spermacellen uit. De paring duurt drie tot vier uur. Regenwormen kunnen zich in principe het gehele jaar door voortplanten. In veel streken zijn de winters te streng of de zomers te droog om actief te zijn en hier planten de regenwormen zich voornamelijk in de lente en de herfst voort, de rest van het jaar moeten ze zich verschuilen.



Na de paring ontstaat pas na enige tijd, lang nadat de regenwormen uit elkaar gegaan zijn, een slijmband. De regenworm schuift achteruitkruipend uit deze slijmband, waarbij de eitjes en het sperma in de slijmband achterblijven. Aan het eind van het lichaam sluit de slijmband zich en vormt zo een cocon. De bevruchting vindt dus niet tijdens de paring plaats, maar pas daarna, op het moment dat de cocon wordt gevormd.



Meerdere eitjes, één wormpje

Na enkele weken tot maanden komen hieruit de nieuwe wormpjes, die nog enkele weken nodig hebben om volgroeid te raken. Hoewel de cocon meerdere levensvatbare eieren bevat, kruipt uit de meeste cocons slechts één jonge worm.





Tekening: Elisabeth Koops



IVN doe-tip: luister naar een regenworm

Elke maand heeft IVN Regio Noord een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber.



