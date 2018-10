Stelling: Werkgevers moeten rokers helpen met stoppen

Het is voor verstokte rokers vaak een groot gevecht om de sigaret voor eens en altijd te doven. Maar wat als daar nu een financiële vergoeding tegenover staat?

Volgens onderzoek van de universiteit van Maastricht werkt het om stoppers te belonen met geld. Vanaf begin 2016 volgden de onderzoekers ruim 600 werknemers bij 60 verschillende bedrijven. De rokers volgden een zevenweekse cursus, die werd gefinancierd door de werkgevers, meldt De Telegraaf De ene helft van de deelnemers kreeg een vergoeding die op kon lopen tot 350 euro. Zo kregen de werknemers na de cursus een cadeaubon van 50 euro, na zes maanden niet roken nog een bon en na een jaar kregen de gestopte rokers een bon van 200 euro. De andere helft van de groep kreeg niks als ze stopte met roken.Door middel van blaastesten en interviews werd gecontroleerd of de werknemers de sigaret daadwerkelijk lieten liggen.Ruim een kwart van de groep die geen vergoeding kreeg, stak een jaar later nog steeds geen sigaret aan. Van de club die wel cadeaubonnen ontving ligt dat percentage hoger, namelijk op 41,1 procent.Een van de cursisten zegt dat stoppen samen met collega's erg goed werkt. "Je zit in hetzelfde schuitje, hebt steun aan elkaar. Ook is er wat groepsdruk. Niemand wil de eerste zijn die weer begint."Vind jij dat werkgevers moeten meehelpen om rokende werknemers te laten stoppen, of moet de baas zich hier niet mee bemoeien?