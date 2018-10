Weer minder mensen in Drenthe met een WW-uitkering

In Drenthe daalt het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering nog steeds. Eind juli telde Drenthe 8.557 WW-uitkeringen. In september daalde dit verder naar 8.485.

In alle gemeenten in Drenthe nam het aantal mensen met een WW-uitkering af. In een jaar tijd daalde het aantal uitkeringen het meeste in de gemeente Emmen, met 33,4 procent. In Hoogeveen daalde het percentage met 31,4 procent en in Midden-Drenthe was de daling 28,7 procent.Bekijk op het kaartje hoeveel mensen er met een WW-uitkering in uw gemeente zijn en met hoeveel procent dit aantal daalde.