‘Inspiratiethuis’ in Schoonoord wegens succes langer open Stieneke de Ruiter bezoekt de demonstratiewoning in Schoonoord (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Zien en ervaren wat er qua techniek mogelijk is in je huis, zodat je, als je ouder wordt, makkelijker en langer in je eigen woning kunt blijven wonen. Dat kan sinds een jaar in Schoonoord. De modelwoning heeft al meer dan 500 bezoekers gehad en blijft daarom langer open dan gepland.

Geschreven door Steven Stegen

De woning is ingericht met allerlei snufjes die handig kunnen zijn bij het ouder worden. De woning werd vorig jaar juni geopend en zou ongeveer een jaar open blijven, maar de deuren blijven tot het eind van dit jaar open.



Snufjes

Over deuren gesproken: daar begint het al mee, merkt Stieneke de Ruiter als ze een bezoek brengt. Via een camera ziet de bewoner bezoek aankomen, waarna contact wordt gelegd en de deur, elektrisch uiteraard, van binnenuit wordt geopend.



Binnen in de woning valt de lift op. Of eigenlijk ook niet. De voorziening is netjes in de hoek van de kamer weggewerkt. De Ruiter is er gelijk van gecharmeerd. Ze woont al 51 jaar met haar man in een huurwoning in Hooghalen. “Mijn man heeft last van zijn benen. De trap op gaat nu nog, maar hoe lang nog? Zo’n lift lijkt ons wel wat.”



Het demonstratiehuis heeft niet alleen een lift, maar ook kleinere voorzieningen. Zoals een brievenbus met een uitschuifbare gleuf waar de post in valt. “De bewoner hoeft de post dan niet van de vloer te rapen”, vertelt Katja Oude Velthuis van Woonservice Drenthe. “Maar er zijn ook speciale lampen, die je onder het bed kunt plaatsen. Als je dan uit bed stapt gaat het licht aan.”



Betalen

De aanpassingen worden soms door Woonservice Drenthe gedaan, soms ook door externe partijen. De huurder moet er wel iets voor betalen. Een lift kost maximaal 50 euro per maand. Stieneke de Ruiter heeft het er graag voor over en heeft de keus gemaakt. “Nu kunnen we nog langer op onze vertrouwde plek blijven wonen. Erg fijn voor mijn man, met zijn uitgebreide muziekcollectie. Want waar moet je die in een kleine seniorenwoning nou laten?"