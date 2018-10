Commandant bij afscheid: Leger dreigt trots kwijt te raken

De investeringen in Defensie zijn op de werkvloer nog niet goed te merken en daardoor dreigt het leger zijn trots kwijt te raken. Dat zei commandant Gert Strick vandaag bij zijn afscheid van het Asser bataljon van de Luchtmobiele Brigade.

De 51-jarige Strick uit Meppel neemt na drie jaar afscheid van het 13e bataljon van de Luchtmobiele Brigade. In december 2015 begon hij aan wat hij vandaag omschreef als drie hectische jaren."We hebben afgelopen jaren het absolute dieptepunt gevoeld van decennia bezuinigingen en centralisatie. We moeten uitkijken dat we de ziel, de loyaliteit en de trots niet kwijtraken", aldus Strick.De dood van de militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving in 2016 was voor de scheidend-commandant het absolute dieptepunt. De mannen kwamen in Mali om het leven bij een ongeluk met een ondeugdelijke granaat. Hoogtepunten waren er ook, zo heeft het bataljon zelf 80 nieuwe militairen opgeleid waarvan een groot deel binnenkort op uitzending gaat naar Curaçao.De commandant liet tijdens zijn afscheidsspeech duidelijk blijken dat hij zich zorgen maakt over de negatieven berichten die de laatste tijd over Defensie naar buiten komen. Goede militairen verlaten daarom het leger. "Het raakt mij ook.Ik snap ook wel waar het sentiment vandaan komt." De investeringen komen volgens de Strick niet snel genoeg op de werkvloer terecht.Strick gaat aan de slag in Duitsland bij Duits-Nederlands legerkorps. Hij draagt het vaandel over aan de Fries Pieter Grijpstra, die sinds vanmiddag de nieuwe commandant is van het Asser bataljon.Grijpstra is een stuk positiever over de toekomst: "Natuurlijk gaat het niet altijd snel genoeg. Maar we zien weer licht schijnen aan het einde van de tunnel en daar ga ik met het bataljon aan werken."