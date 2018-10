250 mensen willen schade door windmolens claimen

Bij de Stichting Windturbines Megaschadeclaim hebben 250 mensen zich aangemeld om mee te doen in de juridische procedure. Dit deden zij gisteren tijdens een bijeenkomst van de stichting in Nieuw-Buinen.

Advocatenkantoor DOKK wil de claim indienen.Jan Nieboer van Platform Storm was niet verrast door de opkomst. "We hebben daarvoor al veel mensen gesproken die met de handen in het haar zitten door de komst van de windturbines. De schade alleen al door van de waardedaling van de huizen schatten we op zo'n half miljard euro", zegt Nieboer. "Het is een ongelooflijk drama."Ook bedrijven zullen de dupe zijn van de windturbines, zegt Nieboer. "Denk bijvoorbeeld aan vogelpark Jagrie in Gieterveen. Die kunnen straks stoppen met het kweken van exotische vogels."Platform Storm wil graag een onderzoek naar de gezondheidsrisico's die de windturbines met zich mee zouden brengen. "We zetten in op een nulmeting. Dan weten we wat de gezondheidstoestand is van de omwonenden voordat de turbines er zijn", zegt Nieboer. "Er zijn bewijzen dat windturbines grote gevolgen hebben voor de gezondheid." Of dit onderzoek er komt is nog niet duidelijk.Na het indienen van de claim is volgens Nieboer de volgende stap om met de gedupeerde mensen de schade op papier te zetten. "De uitkomsten daarvan bundelen we,'' aldus Nieboer.