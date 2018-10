Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dit is er tijdens de herfstvakantie in de Drentse natuur te doen Knutsel tijdens de herfstvakantie je eigen nestkastje (foto: Free Nature Images/Rudmer Zwerver)

Het is herfstvakantie! Er is deze week veel te doen in de Drentse natuur. Ga op zoek naar kabouters of knutsel je eigen wandelstok. We zetten een aantal leuke activiteiten voor je op een rij.





Knutselen

Bij het Boomkroonpad kun je dinsdag en donderdag timmeren aan een opbergkist of een vogelhuisje. Maar eerst maak je een herfsttocht door het bos. Meer informatie vind je



Wil je graag koolmezen in je tuin? Kom dan woensdagmiddag naar De Stapel en timmer je eigen nestkastje. Ook leer je van alles over dit leuke vogeltje.



Heb je liever een wandelstok? Die kun je donderdagmiddag zelf maken in het Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Lees



Kaboutermiddag

Het Drents-Friese Wold staat woensdagmiddag in het teken van kabouters. Doe mee aan de kabouterspelletjes en ga op zoek naar kabouters in het bos. Meer informatie vind je



Gezinswandeling Dwingelderveld

Ga vrijdagavond met de Nachtwachter op pad. Hij kent de nacht op zijn duimpje en samen ontdek je het nachtleven in het bos en op de hei.



Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur . Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Bij het Boomkroonpad kun je dinsdag en donderdag timmeren aan een opbergkist of een vogelhuisje. Maar eerst maak je een herfsttocht door het bos. Meer informatie vind je hier Wil je graag koolmezen in je tuin? Kom dan woensdagmiddag naar De Stapel en timmer je eigen nestkastje. Ook leer je van alles over dit leuke vogeltje. Hier vind je meer informatie.Heb je liever een wandelstok? Die kun je donderdagmiddag zelf maken in het Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Lees hier meer informatie.Het Drents-Friese Wold staat woensdagmiddag in het teken van kabouters. Doe mee aan de kabouterspelletjes en ga op zoek naar kabouters in het bos. Meer informatie vind je hier Ga vrijdagavond met de Nachtwachter op pad. Hij kent de nacht op zijn duimpje en samen ontdek je het nachtleven in het bos en op de hei. Hier vind je meer informatie.