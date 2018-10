Deel dit artikel:













Droog, droger, droogst: helpt nieuw waterakkoord? We stevenen af op nieuw droogterecord (Foto: Arjan Pat)

"De regen blijft maar uit, het is droger dan ooit, we stevenen duidelijk af op een recordjaar", zegt woordvoerder Martin Hilferink van waterschap Vechtstromen.

Problemen om het water op peil te houden zijn er op dit moment niet, maar de behoefte aan neerslag wordt wel steeds groter.



De Drentse waterschappen halen nog steeds water uit het IJsselmeer. "Dat heb ik zo nog nooit meegemaakt", zegt Hans Pereboom van waterschap Drents Overijsselse Delta, "normaal laten we in oktober juist water weg stromen, maar nu hebben we het nodig".



De scheepvaart in Drenthe ondervindt nog geen hinder van laag water. "Ook wij onttrekken water aan het IJsselmeer, maar dat zou niet zo moeten zijn", zegt een provinciewoordvoerder.



Akkoord

De Drentse waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta hebben gisteren met de provincie en Rijkswaterstaat een nieuw waterakkoord afgesloten. Op de vraag wat mensen daarvan merken antwoordt Hans Pereboom van Drents Overijsselse Delta: "Als het goed is niets."



In het akkoord is onder meer afgesproken wie waar verantwoordelijk voor is. Het gaat dan vooral om de afvoer van water in natte tijden en aanvoer van water in droge periodes. Dit zogeheten peilbeheer komt nu geheel voor rekening van de waterschappen.



Verkiezingen

Volgend jaar maart worden weer waterschapsverkiezingen gehouden. "Ik hoop dat dit droge jaar mensen laat inzien hoe belangrijk goed waterbeheer is", zegt woordvoerder Hans Pereboom. "Misschien brengt het wat meer mensen naar de stembus." Hij hoopt dat er heel snel veel regen valt, zodat de natuur zich herstelt voor het groeiseizoen van volgend jaar.