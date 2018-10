Akkers in oude glorie hersteld

In Ansen probeert Natuurmonumenten al jaren om akkers te krijgen met zoveel mogelijk onkruiden en dieren. Op de akkers planten ze haver en gerst, winterrogge, vlastarwe en boekweit.

Dat is logisch volgens Willem Borjeson van Natuurmonumenten. "Deze gewassen hebben waarde voor de natuur." Hij hoopt dat de oude akkerkruiden terugkeren, zoals de korenbloem, de klaproos en kamille maar ook de slofhak, korensla en als het meezit de roggelelie.Maar dat gaat niet vanzelf. Om deze kruiden en ook dieren terug te krijgen op de akkers is zorgvuldig beheer nodig. "Dat is een moeizame strijd omdat de moderne landbouw voor een ander beheer heeft gezorgd dan honderd jaar geleden."Natuurmonumenten bemest de akkers minimaal: een tot twee keer in de zes jaar. "We gebruiken daar eigen mest uit de schaapskooi voor om net als vroeger de kringloop rond te krijgen." Verder gebruiken ze geen bestrijdingsmiddelen en zijn ze voorzichtig met grondbewerking. Met als resultaat een dassenburcht midden op de akker.